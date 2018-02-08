Ари: "К марту мой российский паспорт будет готов"

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Ари: "К марту мой российский паспорт будет готов"
Нападающий "Локомотива" Ари рассказал о том, когда получит российское гражданство.

"Я сейчас жду, но не знаю, когда получу паспорт. Думаю, к возобновлению чемпионата, в марте, он будет готов. Документы поданы, сейчас он готовится", – приводят слова Ари российские СМИ.

В этом сезоне 32-летний Ари провел за "Локо" 2 матча и забил 1 гол.

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