Ари: "Как получу российский паспорт, буду ждать звонка Черчесова"

Бразильский нападающий "Локомотива" Ари рассказал, что вскоре он получил российский паспорт.

"Все отлично, процесс идет. У меня есть все основания для получения паспорта, я здесь много лет, здесь появилась на свет дочка... До начала весны рассчитываю получить документ. Мечтаю ли я сыграть на Чемпионате Мира за сборную России? Пока нет паспорта – нет и повода для разговора. Так что никто из сборной России со мной на эту тему не общался. Но буду счастлив, если весной ситуация изменится, и тренер мне позвонит. А для этого нужно здорово проявлять себя с самых первых матчей. Я много пропустил, так что будет непросто. Но шанс есть, буду биться и ждать. Потому что готов играть за Россию как за родную страну", - приводят слова Ари российские СМИ.

32-летний Ари выступает за "Локомотив" с 2017 года, провел за клуб 15 матчей и забил 7 голов.

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