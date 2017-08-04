Ари купит футбольный клуб в Бразилии

Нападающий "Локомотива" Ари может намерен купить футбольную команду в Бразилии.

Как сообщает местная пресса, речь идет о клубе "Униклиник", выступающем в низшем дивизионе.

"Ари проявляет интерес к клубу. Его посредники приехали ко мне, сделал предложение, но пока ничего не решено", - сказали представители клуба.

За клуб бразилец заплатит около 4 миллионов евро. | http://soccernews.ru