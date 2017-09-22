Ари: "Локомотив" может рассчитывать на место в тройке"

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Ари: "Локомотив" может рассчитывать на место в тройке"

Нападающий московского "Локомотива" Ари поделился мыслями о перспективах "железнодорожников" в нынешнем розыгрыше РФПЛ.

"Я был очень расстроен после поражения от "Амкара". Как и в матче с "Тосно", мы потеряли дома три очка против не самой сильной команды. Важно больше не допускать подобного. Считаю, что мы можем смело рассчитывать на место в тройке" - сказал Ари.

Стоит отметить, что по итогам 10 туров "Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице РФПЛ, имея в своём активе 20 очков. 

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