Ари: "Моя цель - попасть в сборную России"

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Ари: "Моя цель - попасть в сборную России"Форвард "Локомотива" Ари поставил себе цель попасть в сборную России.

Напомним, что бразилец совсем скоро получит российское гражданство.

"Это моя цель! Почему нет? Думаю, это вполне реально. Но пока моим приоритетом остается, повторюсь, скорейшее возвращение на поле и помощь "Локомотиву" в завоевании чемпионства", - сказал он. 

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