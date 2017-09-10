Нападающий "Локомотива" Ари может купить бразильский клуб "Униклиника".

31-летний форвард получит статус арендатора клуба, после чего у него появится право выкупить "Униклинику", которая выступает в третьем по силе дивизионе страны.

Сумма сделки составит около 1 миллиона евро.

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