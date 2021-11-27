Ари может зимой перейти в российский клуб

Фото твиттер "Краснодара"

Бывший форвард "Краснодара" Ари рассматривает вариант с возвращением в чемпионат России.

"Ари сейчас в Бразилии, находится в хорошей форме. Может ли он вернуться в Россию в один из клубов РПЛ этой зимой? Да, такой вариант возможен", - сказал агент 35-летнего футболиста Оливер Кабрера.

Ари выступал за "Краснодар" с 2013 года, сыграл 172 матча, забил 54 гола и сделал 37 ассистов.

Также натурализованный бразилец играл в РПЛ за "Спартак" и "Локомотив".

Не пропустите: Суд избрал меру пресечения экс-директору "Тамбова" Худякову. | http://soccernews.ru