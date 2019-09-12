Ари надеется сыграть за сборную России в октябре

Нападающий "Краснодара" Ари надеется, что его вызовут в сборную России на следующие матчи отбора Евро-2020. Об этом сообщает ТАСС.

"Надеюсь, что меня вызовут на матчи сборной в октябре.

Россия сейчас очень сильна, нужно доказать, что ты достоит вызова. Я буду очень стараться и много работать, чтобы меня вызвали", - сказал Ари.

33-летний футболист, получивший летом 2018 года российский паспорт, участвовал в двух матчах за сборную России.

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