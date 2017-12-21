Ари: "Надеюсь сыграть за сборную России на ЧМ-2018"



Бразильский нападающий "Локомотива" Ари заявил, что вскоре он получит российское гражданство и хочет играть за сборную России.

"Я прошел все тесты. Сейчас жду, когда будет готов российский паспорт. На это уйдет около трех месяцев. Надеюсь, летом смогу сыграть на ЧМ-2018 в составе сборной России", - сказал Ари в интервью Gazeta Esportiva.

Напомним, что в начале этого сезона 32-летний Ари получил серьезную травму колена и с тех пор на поле не выходил.

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