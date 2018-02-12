Ари назвал самого жёсткого игрока РФПЛ

Нападающий московского "Локомотива" Ари назвал самого жёсткого игрока чемпионата России.

"Разные есть игроки, но Головин - самый жёсткий" - сказал 32-летний бразилец.

Стоит отметить, что именно хавбек ЦСКА нанёс травму Ари, из-за которой тот не играл с июля прошлого года по январь нынешнего.

Не пропустите: Помощник Манчини назвал лучших защитников РФПЛ. | http://soccernews.ru