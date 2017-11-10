Ари не хочет уходить из "Локомотива"

Форвард "Локомотива" Ари хочет остаться в московском клубе на постоянной основе.

"После того как закончится арендный контракт, я бы хотел остаться в "Локомотиве". Этот клуб мне очень много дал, и я бы хотел остаться здесь ещё на несколько лет, а возможно, и завершить карьеру" - сказал 31-летний бразилец.

Напомним, что права на Ари принадлежат "Краснодару".

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