Ари не сыграет с "Атлетико" из-за конфликта с Семиным

Теги локомотив москваатлетико мадридариюрий семин

Ари не сыграет с "Атлетико" из-за конфликта с Семиным

Бразильский нападающий "Локомотива" Ари не сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с "Атлетико".

Футболист не попал в заявку на этот поединок из-за конфликта с главным тренером Юрием Семиным. Стоит отметить, что разногласия с тренером были и у форварда Джефферсона Фарфана, но стороны сумели помириться.

Матч "Локомотив" - "Атлетико" начнется в 19:00 мск.

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