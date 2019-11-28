Ари о своем удалении: "Я повел себя как ребенок"

Форвард "Краснодара" Ари дал комментарии после победы над "Базелем" (1:0).

"Удаление? Я повел себя как ребенок. Он провоцировал на протяжении всего матча и в конце я потерял голову.

Мы хорошо провели первый тайм, у нас было множество моментов, однако забить не получилось. Главное, что нам удалось завоевать три балла.

Игра с "Хетафе"? Нам нужно быть сильнее их. При этом стоит опасаться их контратак и уделить внимание защите. Думаю, тренер сделает все, чтобы подготовить команду", - заявил Ари.

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