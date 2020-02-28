Ари объяснил, реально ли его "Краснодару" бороться за чемпионство в РПЛ

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Ари объяснил, реально ли его "Краснодару" бороться за чемпионство в РПЛФорвард "Краснодара" Ари рассказал, что думает о возможном чемпионстве его команды в этом сезоне. Об этом сообщает Sport24.

"Если будем побеждать, то можем все решить как раз в личной встрече с "Зенитом".

Всегда хотел сделать "Краснодар" чемпионом. По игре мы этого заслуживаем. Президент выстроил большой клуб и собрал серьезную команду, достойную титулов", - сказал Ари.

После 19 туров РПЛ "Краснодар" занимает 2 место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на 10 очков.

Ближайший матч "Краснодара" с "Зенита" запланирован на 19 апреля.

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