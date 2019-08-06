Ари: "Очень рад, что могу еще раз сыграть в Лиге чемпионов"
Нападающий "Краснодара" Ари рассказал, что думает о предстоящем метче с "Порту" в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
"Очень важно, чтобы тренер присутствовал на поле. Но сейчас у нас есть только помощник тренера. Мы всю неделю очень интенсивно тренируемся, готовимся. Завтра все будет зависеть лишь от нас.
Для меня важно помогать команде. Пока неизвестно, кто будет завтра играть, но я всегда готов. Надеюсь, мы сможем показать на поле то, к чему готовились в течение недели.
Очень рад, что могу еще раз сыграть в Лиге чемпионов", - сказал Ари.
Первая встреча состоится 7 августа в Краснодаре. Начало - в 20:00 (мск). Ответный матч пройдет 13 августа в Португалии.
Напомним, что победители 3-го раунда выйдут в стадию плей-офф, а проигравшие команды будут выступать в групповом турнире Лиги Европы.
А еще: На матче "Порту" - "Краснодар" ожидается аншлаг | http://soccernews.ru
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