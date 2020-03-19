Ари опроверг свои слова о сокрытии властями России числа зараженных коронавирусом
Нападающий и сборной России "Краснодара" Ари прокомментировал свои слова изданию Jovem Pan о том, что российские власти скрывают реальное число заразившихся китайским коронавирусом.
"Бразильские СМИ меня неправильно поняли. Я говорил, что в стране так мало зараженных, а при этом приняты такие большие меры предосторожности, что меня удивило. Я вижу, как русские заботятся, чтобы у них не было распространения вируса. И то, что было написано от моего имени, прошу не принимать за правду, это произошло из-за недопонимания во время интервью по телефону", - приводят слова Ари российские СМИ.
На данный момент в России официально диагностировано 199 случаев заражения коронавирусом. Во всем мире число заразившихся превысило 220 тысяч человек.
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|28
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|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
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|Сочи
|22
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