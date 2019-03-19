Ари ответил Погребняку: "Этот парень просто не заслуживает внимания"
Нападающий "Краснодара" и сборной России Ари отреагировал на расистское высказывание форварда "Урала" Павла Погребняка.
Напомним, что экс-футболист "Зенита" и "Спартака" признался, что ему смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России, имея в виду натурализованного бразильца.
"Сначала я вообще ничего не хотел говорить, потому что этот парень просто не заслуживает внимания. Обидно осознавать, что здесь ещё остаётся нечто такое, но я продолжу защищать цвета сборной. Мне пришлось пройти через многие сложности в течение карьеры, так что меня это не сильно беспокоит. Жаль, что такие заявления делает футболист, который выступал за разные клубы в разных странах. Мне многие сказали, что Погребняк - не самый приятный человек. РФС должен оштрафовать его, такое очень расстраивает.
В России я чувствую себя как дома, я живу здесь уже десять лет и планирую остаться после завершения карьеры. У меня здесь дочь и много друзей. Партнёры по сборной всегда относились ко мне очень хорошо, все без исключения. Ребята из национальной команды уважают меня за мой опыт, поэтому меня не сильно волнуют такие ситуации. Все, кто знает меня и болеет за сборную и клубы, где я играл, меня поддерживают. Этого достаточно", - цитирует Ари ESPN Brasil.
Не пропустите: УЕФА выступила с заявлением касательно слов Погребняка об Ари в сборной России. | http://soccernews.ru
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|Команда
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|Краснодар
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|Ростов
|20
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|7
|Рубин
|20
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|Ахмат
|20
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|9
|Арсенал Тула
|20
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|Оренбург
|19
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|Крылья Советов
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|12
|Динамо Москва
|20
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|Урал
|20
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|14
|Анжи
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|18
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|Уфа
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|16
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|20
|11