Ари попробовал "золотой стейк" в ресторане знаменитого турецкого повара (видео)

Форвард "Краснодара" Ари оценил кухню ресторан Нусрета Гекче – популярного шеф-повара, известного как Salt Bae.

Нападающий попробовал "золотой стейк" - мясо, покрытое слоем сусального золота. Цена блюда около 1 200 евро.

"Лучшее мясо. Нусрет – король", – написал Ари в инстаграме.