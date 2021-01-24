Ари попробовал "золотой стейк" в ресторане знаменитого турецкого повара (видео)

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Ари попробовал "золотой стейк" в ресторане знаменитого турецкого повара (видео)Форвард "Краснодара" Ари оценил кухню ресторан Нусрета Гекче – популярного шеф-повара, известного как Salt Bae.

Нападающий попробовал "золотой стейк" - мясо, покрытое слоем сусального золота. Цена блюда около 1 200 евро.

"Лучшее мясо. Нусрет – король", – написал Ари в инстаграме.

Напомним, последние матчи "Краснодара" нападающий пропустил из-за травмы бедра. 
В текущем сезоне РПЛ натурализованный бразилец принял участие в 3 матчах в составе "быков" и смог забить на гола.

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