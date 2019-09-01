Ари: "Приятно было забить гол "Уралу", я счастлив, что вернулся"

Нападающий "Краснодара" Ари рассказал в эфире "Матч Премьер", что думает о победном матче 8-го тура РПЛ с "Уралом" (4:2).

Отметим, что в этой встрече футболист забил гол на 38-й минуте.

"Я был травмирован три недели. Приятно было забить гол, я счастлив, что вернулся", - сказал Ари.

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 5 матчах РПЛ, отметившись 1 голом и 2 ассистами.

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