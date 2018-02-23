Ари: "Рады, что сыграем с "Атлетико"
Форвард московского "Локомотива" Ари прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы для своей команды.
"Будет сложная и одновременно потрясающая игра, ведь мы встретимся с одной из сильнейших команд Европы. Очень рады тому, что сыграем против "Атлетико", но нужно понимать, что игра против команды такого уровня не станет легкой прогулкой для нас, будем готовиться. Испанцы обладают хорошей комбинационной игрой, но, как говорится, нет ничего невозможного", - цитирует 32-летнего нападающего ТАСС.
Напомним, полностью итоги жеребьевки представлены здесь. | soccernews.ru
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