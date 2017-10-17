Ари рассказал, когда планирует получить российское гражданство

Форвард московского "Локомотива" Ари заявил, что рассчитывает получить российский паспорт в начале 2018 года.

"Не могу пока говорить точно, когда это произойдёт. Процесс получения гражданства проходит в штатном режиме, сложностей пока нет. Рассчитываю, что смогу получить российский паспорт к старту второй части чемпионата России" - сказал 31-летний бразилец.

Стоит отметить, что Ари выступает за российские клубы с 2010 года. Кроме "Локомотива" он защищал цвета "Спартака" и "Краснодара".

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