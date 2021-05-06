Ари рассказал о предложениях после ухода из "Краснодара"

Фото твиттер "Краснодара"

Форвард "Краснодара" Ари заявил, что его приоритет - остаться в России, но у него есть и другие предложения.

"Моим первым вариантом остаётся Россия. У меня есть пару команд из Бразилии, которые хотят пообщаться. Но я не хочу вести переговоры прямо сейчас. Поэтому буду ждать. Посмотрим, какие команды в России будут во мне заинтересованы. Турецкие команды сейчас тоже есть. Там даже есть агент, который мне звонил. Но пока я не хочу уезжать. Подожду варианты в России. Если не будет хороших предложений, я посмотрю на другие страны", - цитирует Ари "РБ-Спорт".

Напомним, что грядущим летом натурализованный бразилец станет свободным агентом. "Краснодар" уже объявил, что не продлит с ним контракт.

В текущем сезоне 35-летний нападающий сыграл за "быков" 13 матчей и забил 2 гола.

Не пропустите: Ари и Берг попрощались с фанатами "Краснодара" после матча с "Сочи". | http://soccernews.ru