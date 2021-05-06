Ари рассказал о предложениях после ухода из "Краснодара"
Фото твиттер "Краснодара"
Форвард "Краснодара" Ари заявил, что его приоритет - остаться в России, но у него есть и другие предложения.
"Моим первым вариантом остаётся Россия. У меня есть пару команд из Бразилии, которые хотят пообщаться. Но я не хочу вести переговоры прямо сейчас. Поэтому буду ждать. Посмотрим, какие команды в России будут во мне заинтересованы. Турецкие команды сейчас тоже есть. Там даже есть агент, который мне звонил. Но пока я не хочу уезжать. Подожду варианты в России. Если не будет хороших предложений, я посмотрю на другие страны", - цитирует Ари "РБ-Спорт".
Напомним, что грядущим летом натурализованный бразилец станет свободным агентом. "Краснодар" уже объявил, что не продлит с ним контракт.
В текущем сезоне 35-летний нападающий сыграл за "быков" 13 матчей и забил 2 гола.
Не пропустите: Ари и Берг попрощались с фанатами "Краснодара" после матча с "Сочи". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Заболотный близок к переходу в ЦСКА
-
Ари рассказал о предложениях после ухода из "Краснодара"
-
ПСЖ уверен в переходе Месси
-
"Манчестер Сити" нашёл замену Фернандиньо
-
"Реал" выставит Азара на трансфер: названа причина
-
"Тоттенхэм" хочет переманить Гасперини
-
"Челси" прошлым летом отказал двум клубам в продаже Канте
-
Моуринью назвал позиции, требующие усиления в составе "Ромы"
-
"Ливерпуль" нацелился на капитана "Ромы"
-
Сарри может стать тренером "Милана"
-
Тухель установил рекорд в противостоянии с "Реалом"
-
Зидан оценил игру Азара в матче с "Челси"
-
"Барселона" определила новую трансферную цель на лето
-
Линекер: "Это самый слабый "Реал" на моей памяти"
-
Агент Клоппа сделал заявление о будущем тренера в "Ливерпуле"
-
Маунт прервал 10-летнюю сухую серию англичан в полуфиналах Лиги Чемпионов
-
1
Зидан высказался о вылете "Реала" из Лиги Чемпионов
-
Тухель прокомментировал выход "Челси" в финал Лиги Чемпионов
-
"Худший из худших": Ди Канио жёстко раскритиковал Моуринью
-
Азар после вылета "Реала" из ЛЧ смеялся в компании футболистов "Челси"