Ари рассказал о своем отношении к расизму



Нападающий "Краснодара" и сборной России Ари поделился мнением о расизме в футболе.

"Что для меня означает слово "расизм"? Да все просто: это когда ты не уважаешь другого человека из-за цвета кожи и некорректно относишься к людям другой нации. Если кто-то называет меня шоколадкой злобно или с пренебрежением – то да. А если с любовью или в шутку, то это, конечно, к расизму отношения не имеет. Если скажут: "Ты моя шоколадка" или "Ты моя горилла", то проблем нет.

Крики с трибун "Зачем российской сборной обезьяна"? А вот это со зла, это неприятно. Но в России, повторюсь, проблем практически не осталось", - приводят слова Ари российские СМИ.

33-летний Ари играет в России с 2010 года. В минувшем сезоне он провел за "Краснодар" 23 матча во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных передач. За сборную России сыграл 2 матча.

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