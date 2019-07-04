Ари рассказал о своем отношении к расизму
Нападающий "Краснодара" и сборной России Ари поделился мнением о расизме в футболе.
"Что для меня означает слово "расизм"? Да все просто: это когда ты не уважаешь другого человека из-за цвета кожи и некорректно относишься к людям другой нации. Если кто-то называет меня шоколадкой злобно или с пренебрежением – то да. А если с любовью или в шутку, то это, конечно, к расизму отношения не имеет. Если скажут: "Ты моя шоколадка" или "Ты моя горилла", то проблем нет.
Крики с трибун "Зачем российской сборной обезьяна"? А вот это со зла, это неприятно. Но в России, повторюсь, проблем практически не осталось", - приводят слова Ари российские СМИ.
33-летний Ари играет в России с 2010 года. В минувшем сезоне он провел за "Краснодар" 23 матча во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных передач. За сборную России сыграл 2 матча.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20