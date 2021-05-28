Ари рассказал о своём уходе из "Краснодара"

Фото твиттер "Краснодара"

Бывший форвард "Краснодара" Ари высказался о решении клуба прекратить с ним сотрудничество.

"Это вопрос к руководству. Сам я не спрашивал, почему так сложилось. Хотел бы остаться, но спасибо "Краснодару" и за эти годы совместной работы. У меня не осталось обид. Расстроило только, что в последних матчах не было достаточно игровой практики, хотя был готов помогать команде. Хотел быть частью этих последних игр. Расстроила заключительная игра с "Сочи". Она была для меня прощальной, но я вышел лишь на 89-й минуте. Хотелось бы сыграть больше. Команда проиграла. Было неприятно.

Впечатления от работы с Гончаренко? Он дал понять, что я не буду играть. С первого матча я понял, что не получу достаточного игрового времени. Но он тренер, а я - профессиональный футболист. Я не задавал никаких вопросов – просто выполнял свою часть работы, как с этим тренером, так и с любым другим", - заявил натурализованный бразилец.

35-летний Ари выступал за "Краснодар" с 2013 года, сыграл 172 матча, забил 54 гола и сделал 37 ассистов.

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