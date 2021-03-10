Ари, скорее всего, уйдет из "Краснодара"

"Краснодар" намерен расстаться с нападающим Ари, сообщает Sport24.

По сведениям издания, краснодарский клуб не будет продлевать с футболистом контракт, который действует до 30 июня 2021 года.

В нынешнем сезоне 35-летний Ари провел за "Краснодар" девять матчей во всех турнирах и забил два гола. Форвард выступает за "быков" с 2013 года с перерывом на сезон-2017/2018, когда он был отдан в аренду "Локомотиву". В 2018 году Ари принял российское гражданство и сыграл два матча за сборную России.

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