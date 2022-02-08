Ари стал играющим президентом бразильского клуба
Фото инстаграм Ари
Бывший форвард "Краснодара", "Спартака" и "Локомотива" Ари определился с новой командой.
36-летний футболист стал играющим президентом "Атлетико Сеаренсе" из третьего дивизиона Бразилии.
Стоит отметить, что нападающий является владельцем и крупнейшим инвестором указанного клуба.
Ари 11 лет карьеры провёл в России - с 2010 по 2021 год. У него есть гражданство РФ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фламенго
|38
|90
|2
|Сантос
|38
|74
|3
|Палмейрас
|38
|74
|4
|Гремио
|38
|65
|5
|Атлетико Паранаенсе
|38
|64
|6
|Сан-Паулу
|38
|63
|7
|Интернасьонал
|38
|57
|8
|Коринтианс
|38
|56
|9
|Форталеза
|38
|53
|10
|Гоияс
|38
|52
|11
|Байя
|38
|49
|12
|Васко да Гама
|38
|49
|13
|Атлетико Минейро
|38
|48
|14
|Флуминенсе
|38
|46
|15
|Ботафого
|38
|43
|16
|Сеара
|38
|39
|17
|Крузейро
|38
|36
|18
|КСА
|38
|32
|19
|Чапекоенсе
|38
|32
|20
|Аваи
|38
|20