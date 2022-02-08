Ари стал играющим президентом бразильского клуба

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Бывший форвард "Краснодара", "Спартака" и "Локомотива" Ари определился с новой командой.

36-летний футболист стал играющим президентом "Атлетико Сеаренсе" из третьего дивизиона Бразилии.

Стоит отметить, что нападающий является владельцем и крупнейшим инвестором указанного клуба.

Ари 11 лет карьеры провёл в России - с 2010 по 2021 год. У него есть гражданство РФ.

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