Ари стал играющим президентом бразильского клуба

Теги сеаренсе 2 дивизионари

Ари стал играющим президентом бразильского клуба

Фото инстаграм Ари

Бывший форвард "Краснодара", "Спартака" и "Локомотива" Ари определился с новой командой.

36-летний футболист стал играющим президентом "Атлетико Сеаренсе" из третьего дивизиона Бразилии.

Стоит отметить, что нападающий является владельцем и крупнейшим инвестором указанного клуба.

Ари 11 лет карьеры провёл в России - с 2010 по 2021 год. У него есть гражданство РФ.

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