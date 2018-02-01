Ари стал полноценным игроком "Локомотива"

Бразильский форвард Ари стал полноценным игроком московского "Локомотива", информирует Sport24.

По сведениям источника, "железнодорожники" выкупили у "Краснодара" контракт 32-летнего нападающего.

Напомним, текущий сезон Ари на правах аренды проводил в "Локомотиве", за который из-за травмы он сыграл только в 3 матчах. В них он отметился голом и результативной передачей.

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