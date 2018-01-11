Ари: "Такой нападающий, как Дзюба был бы на пользу "Локомотиву"



Нападающий "Локомотива" Ари заявил, что он хотел бы видеть в своей команде форварда "Зенита" Артема Дзюбу.

"В "Спартаке" у нас была сильная команда. В том числе благодаря Дзюбе. Мы с ним нормально общались. Близкими друзьями не стали, но уже потом, когда пересекались, с улыбкой вспоминали прошлое. Он позитивный парень. И очень сильный нападающий! В "Спартаке" я постоянно шутил над ним: "Вот бы мне твои физические данные. Я бы тогда точно играл за большой клуб в Италии или Испании". Да что говорить, когда в "Зените" у него получалось, все восхищались его результативностью.

Я не обсуждаю трансферные слухи, да и сами трансферы. Просто знаю качества Артема. И, как футболист того же амплуа, могу сказать: такой нападающий был бы на пользу "Локо". Наличие конкуренции на одной позиции необходимо. Моя травма это подтвердила. Один выбыл – другой страхует", - приводят слова Ари российские СМИ.

Ранее сообщалось, что "Зенит" готов расстаться с 29-летним Дзюбой в зимнее трансферное окно.

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