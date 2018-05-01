Ари: "В России выпивка это лучший способ завести друзей"

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Ари: "В России выпивка это лучший способ завести друзей"

Нападающий "Локомотива" Ари заявил, что алкоголь помогает заводить друзей в России.

"Благодаря футболу заводить друзей проще. У меня было несколько друзей россиян из нашей команды, но на это ушло некоторое время. Я не пью, но выпивка - это, несомненно, лучший способ завести друзей здесь, потому что русские любят водку. Я видел несколько ситуаций, когда они пили каждый день. Я думаю, что они привыкли к этому", - цитирует бразильца O Globo.

Стоит отметить, что 32-летний Ари выступает за "Локомотив" с 2017 года.

Ранее он играл в России за "Краснодар" и "Спартак". 

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