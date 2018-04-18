Ари верит в сборную России на ЧМ-2018

Нападающий "Локомотива" Ари оценил шансы сборной России на Чемпионате Мира-2018.

"Пока что приглашение в сборную я не получил. Мне остается только выкладываться по полной, показывать свой футбол и надеяться, что тренер меня заметит. С тех пор как я ступил на российскую землю, наблюдаю ежегодный прогресс сборной. Конечно, слежу за командой уже давно и могу проводить некие параллели. Отдельные моменты были лучше у прошлых сборных, какие-то – наоборот. Мы сделали выводы и играем по-другому. Я уверен в нашей команде. Россия осложнит жизнь любому сопернику, никому не поздоровится.

Какие шансы у сборной? Если посмотреть на соперников по группе, у нас хорошие шансы выйти в плей-офф. Выход из группы – фактор, который придаст уверенности сборной", - цитирует Ари официальный сайт клуба.

Напомним, что на ЧМ-2018 Россия сыграет в одной группе с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.

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