Ари вернется на поле в ноябре

Нападающий "Локомотива" Ари рассказал о том, как проходит его восстановление после травмы.

"В октябре должен вернуться в общую группу. А в ноябре, думаю, буду готов играть", – сообщил футболист.

Напомним, что травму бразильский футболист получил в игре с ЦСКА (3:1) минувшим летом.

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