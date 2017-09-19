Ари вернется на поле в ноябре

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Ари вернется на поле в ноябреНападающий "Локомотива" Ари рассказал о том, как проходит его восстановление после травмы.

"В октябре должен вернуться в общую группу. А в ноябре, думаю, буду готов играть", – сообщил футболист.

Напомним, что травму бразильский футболист получил в игре с ЦСКА (3:1) минувшим летом.

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