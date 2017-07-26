Ари вернется в строй к концу года

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о состоянии здоровья форварда команды Ари.

Специалист заявил, что бразилец был прооперирован и пропустит первую часть сезона-2017/18.

"Вчера Ари прооперировали, но я не знаю диагноза, на чем была операция. Думаю, он пропустит все время до Нового года", - сказал он.

Форвард получил повреждение в матче 2-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:1).

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