Ари вернулся к полноценным тренировкам

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Ари вернулся к полноценным тренировкамФорвард московского "Локомотива" Ари вернулся к полноценным тренировкам, информирует МатчТВ.

По сведениям источника, 31-летний нападающий работал наравне со своими партнерами по команде еще в минувшую субботу - в преддверии игры против питерского "Зенита". Однако остается неизвестным, сможет ли бразилец набрать необходимую форму, чтобы сыграть в оставшихся матчах "железнодорожников" в текущем году.

Напомним, Михалик дал комментарий по матчу против "Зенита". | soccernews.ru

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