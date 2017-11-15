Ари: "Вероятно, в январе-феврале российский паспорт будет готов"

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Ари: "Вероятно, в январе-феврале российский паспорт будет готов"

Бразильский нападающий "Локомотива" Ари заявил, что уже вскоре он получит российский паспорт.

"Локомотив" мне помогает, документы поданы. Ожидаю, что это вопрос нескольких месяцев. Вероятно, в январе-феврале паспорт будет готов. Гильерме уже рассказывал мне про экзамен, который предстоит сдать. Я русский язык неплохо знаю, многое понимаю, но надо будет ещё подготовиться", - приводят слова Ари российские СМИ.

Стоит отметить, что 31-летний Ари не заигран ни за одну сборную, поэтому вполне возможен его вызов в российскую национальную команду. В данный момент форвард восстанавливается после травмы колена.

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