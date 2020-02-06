Ари вспомнил о дебюте за сборную России
Нападающий "Краснодара" Ари поделился воспоминаниями о своём приглашении в сборную России и дебюте за национальную команду.
"Широков, который играл в "Спартаке" и "Краснодаре", сказал, что Капелло хочет со мной поговорить. И вот в какой-то момент итальянец позвонил мне. Меня это немного удивило, но на тот момент я много забивал и отлично чувствовал себя физически. Капелло спросил, интересно ли мне выступать за сборную России. Я сказал: "Да, конечно". Тогда начался процесс, но он встал на паузу, когда Капелло уволили. Дело возобновилось, когда я попал в "Локомотив" и встретил людей, которые помогали Гильерме сделать паспорт. Я был счастлив, что добился своего и получил-таки гражданство. Играть за сборную - моя мечта. К тому же с паспортом России я помогал и клубу - освобождал одно место под иностранца.
Дебют в сборной - это был приятный сюрприз. После матча я ехал в Москву навестить дочь. Когда появилась информация о моём вызове, то мне присылали сообщения близкие и друзья. Они знали, через что я прошёл на пути к сборной России. Писали: "Ты пример для подражания, ты заслужил". Честно говоря, я после вызова в сборную не сразу смог уснуть. Было здорово сыграть против сборной Германии. Понимаю ли я, почему тренер меня не вызывает в последнее время? Он всегда знает, что лучше для команды. Я лишь благодарен ему за приглашение, несмотря на возраст. Для меня это было важно", - сказал Ари.
34-летний этнический бразилец выступает за российские клубы с 2010 года. Гражданство РФ он получил в июле 2018-го.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15