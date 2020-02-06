Ари вспомнил о дебюте за сборную России

Нападающий "Краснодара" Ари поделился воспоминаниями о своём приглашении в сборную России и дебюте за национальную команду.

"Широков, который играл в "Спартаке" и "Краснодаре", сказал, что Капелло хочет со мной поговорить. И вот в какой-то момент итальянец позвонил мне. Меня это немного удивило, но на тот момент я много забивал и отлично чувствовал себя физически. Капелло спросил, интересно ли мне выступать за сборную России. Я сказал: "Да, конечно". Тогда начался процесс, но он встал на паузу, когда Капелло уволили. Дело возобновилось, когда я попал в "Локомотив" и встретил людей, которые помогали Гильерме сделать паспорт. Я был счастлив, что добился своего и получил-таки гражданство. Играть за сборную - моя мечта. К тому же с паспортом России я помогал и клубу - освобождал одно место под иностранца.

Дебют в сборной - это был приятный сюрприз. После матча я ехал в Москву навестить дочь. Когда появилась информация о моём вызове, то мне присылали сообщения близкие и друзья. Они знали, через что я прошёл на пути к сборной России. Писали: "Ты пример для подражания, ты заслужил". Честно говоря, я после вызова в сборную не сразу смог уснуть. Было здорово сыграть против сборной Германии. Понимаю ли я, почему тренер меня не вызывает в последнее время? Он всегда знает, что лучше для команды. Я лишь благодарен ему за приглашение, несмотря на возраст. Для меня это было важно", - сказал Ари.

34-летний этнический бразилец выступает за российские клубы с 2010 года. Гражданство РФ он получил в июле 2018-го.

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