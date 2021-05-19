Ари высказался о будущем клубе

Фото: инстаграм Ари/Автор неизвестен

Нападающий Ари, который покинул "Краснодар", высказался о дальнейших вариантах продолжения карьеры.

"Есть два клуба из Бразилии, которые сделали конкретные предложения, то есть они заинтересованы в подписании контракта.

Также есть предложение из России, но оно пока не конкретное, то есть еще не дошли до конкретных разговоров.

Входит ли клуб в первую шестерку чемпионата России? Не хочу озвучивать детали, пока нет ничего серьезного", – сказал Ари.

Напомним, что Ари играл за "Краснодар" с 2013 года. За команду он провел 172 матча, забил 54 гола и отдал 37 голевых передач.

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