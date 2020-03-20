Ари высказался о русских женщинах

Нападающий "Краснодара" Ари поделился мнением о девушках, живущих в России.

"В России девушки делают всё для тебя? Тут имеет значение, есть ли у тебя деньги. В ночном клубе ты хорошо одет, рядом стоит шампанское и девушки сами падают тебе в объятия. Даже не обязательно говорить на одном языке. Особенно в Москве.

Вместе с тем в России полно хороших женщин с большим сердцем. Вероятно, они не одобряют поведение других девушек. Просто на дискотеке или шопинге не встретишь того, на ком хочется жениться. В Краснодаре стало получше, поспокойнее, город меньше. Плюс в Москве встретил девушку, на которой женился и уехал с ней в Краснодар", - сказал Ари.

Напомним, что с июля 2018 года этнический бразилец является гражданином Российской Федерации.

Форвард выступает за клубы РПЛ с 2010 года. Помимо "Краснодара" он играл в "Спартаке" и "Локомотиве".

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