Ари высказался об интимном видео Дзюбы

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Бывший форвард "Краснодара" Ари поделился мнением о скандальной ситуации с участием нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы.

Напомним, что в ноябре 2020 года в сеть слили видео, на котором футболист занимается мастурбацией.

"Каждый в этой жизни совершает ошибки и у каждого есть свои скелетики в шкафу. Я очень верующий человек, и сегодня я вижу всё под другим углом. У людей, которые не сильно вовлечены в веру, в церковную жизнь, бывают моменты в жизни, когда они оступаются, совершают ошибки. Мне очень жаль, что с Артёмом произошло такое. Уверен, ему самому было очень неловко. Надеюсь, он больше не попадёт в подобные ситуации", - сказал Ари.

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