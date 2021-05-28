Ари высказался об интимном видео Дзюбы
Фото инстаграм Ари
Бывший форвард "Краснодара" Ари поделился мнением о скандальной ситуации с участием нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы.
Напомним, что в ноябре 2020 года в сеть слили видео, на котором футболист занимается мастурбацией.
"Каждый в этой жизни совершает ошибки и у каждого есть свои скелетики в шкафу. Я очень верующий человек, и сегодня я вижу всё под другим углом. У людей, которые не сильно вовлечены в веру, в церковную жизнь, бывают моменты в жизни, когда они оступаются, совершают ошибки. Мне очень жаль, что с Артёмом произошло такое. Уверен, ему самому было очень неловко. Надеюсь, он больше не попадёт в подобные ситуации", - сказал Ари.
Не пропустите: Ари рассказал о своём уходе из "Краснодара". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Появилось фото новой третьей формы "Арсенала"
-
Лапорта рассказал о ситуации с контрактом Месси
-
"Локомотив" назвал лучшего игрока команды в мае
-
"Лацио" выбирает между тремя тренерами
-
Павлюченко вспомнил об игре против Роналду
-
В "Спартаке" объяснили, почему не стоит обращать внимание на связанные с клубом трансферные слухи
-
Киркоров исполнит гимн России перед матчем с Болгарией
-
Ари высказался об интимном видео Дзюбы
-
Эдер покидает "Локомотив"
-
3
Официально: "Ювентус" уволил Пирло
-
"Бешикташ" намерен усилиться защитником из чемпионата Украины
-
Официально: Хохлов - новый тренер "Ротора"
-
Тикнизян сделал выбор между ЦСКА и "Локомотивом"
-
"Манчестер Юнайтед" хочет обменять Де Хеа на Облака
-
Лунин отреагировал на уход Зидана из "Реала"
-
1
"Спартак" нацелился на хавбека "Бенфики"
-
1
Моуринью хочет видеть в "Роме" экс-игрока "Баварии"
-
1
Клуб из топ-5 лиг Европы интересуется защитником "Зенита" Чистяковым
-
2
"Тоттенхэм" может назначить главным тренером украинца Реброва
-
1
В УЕФА допустили исключение "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" из Лиги Чемпионов