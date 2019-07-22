Ари высказался об итогах жеребьёвки квалификации ЛЧ для "Краснодара"

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Ари высказался об итогах жеребьёвки квалификации ЛЧ для "Краснодара"

Нападающий "Краснодара" Ари дал комментарии по поводу грядущего противостояния с "Порту" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

Напомним, что сегодня состоялась жеребьёвка вышеуказанной стадии. Сначала "быкам" досталось киевское "Динамо", но российские и украинские клубы по решению УЕФА разводятся в сетке, поэтому в итоге соперником южан стали португальские "драконы".

"Мы знаем о том, как важна эта игра, поэтому будем стараться сделать всё, чтобы выиграть и пройти дальше. Меньше всего я хотел, чтобы нам попался "Порту". Это очень сильная команда, поэтому будет сложно, но я верю в победу в этом противостоянии", – сказал Ари.

С другими парами квалификации Лиги Чемпионов можно ознакомиться здесь.

Не пропустите: Названы даты матчей "Краснодара" и "Порту". | http://soccernews.ru
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