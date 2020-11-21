Ари забил шикарный гол на тренировке "Краснодара"

Нападающий "Краснодара" Ари сообщил о возвращении к тренировкам с командой.

34-летний футболист опубликовал в инстаграме несколько видео с занятия. Там среди прочего запечатлен его шикарный гол ударом через себя.

Напомним, что натурализованный бразилец травмировался в марте и пропустил 8 месяцев.

Контракт Ари с "Краснодаром" истекает в июне 2021 года и вряд ли будет продлён.

Не пропустите: Metaratings: Сафонов сдал отрицательный тест на коронавирус. | http://soccernews.ru