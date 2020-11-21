Ари забил шикарный гол на тренировке "Краснодара"
Нападающий "Краснодара" Ари сообщил о возвращении к тренировкам с командой.
34-летний футболист опубликовал в инстаграме несколько видео с занятия. Там среди прочего запечатлен его шикарный гол ударом через себя.
Напомним, что натурализованный бразилец травмировался в марте и пропустил 8 месяцев.
Контракт Ари с "Краснодаром" истекает в июне 2021 года и вряд ли будет продлён.
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