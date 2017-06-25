Ариас: "Севилья" не собирается продавать Витоло и Нзонзи"



Спортивный директор "Севильи" Оскар Ариас заявил, что клуб не планирует расставаться с полузащитниками Витоло и Стивеном Нзонзи.

"Продажа Витоло и Нзонзи не входит в наши планы. Это важные игроки для нас и они провели хороший сезон. Нет ничего удивительного, что ими интересуются другие клубы. Но купить их будет нелегко. "Севилья" не является поставщиком футболистом для других клубов. Витоло и Нзонзи могут уйти только при выплате за них суммы отступных", - приводит слова Ариаса Football Italia.

Напомним, что отступные в контрактах обоих игроков составляют 40 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Витоло интересен "Атлетико" и "Барселона", а на Нзонзи претендует "Ювентус".

Не пропустите: Зидан попросил Морату остаться в "Реале". | http://soccernews.ru