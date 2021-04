"Аристократы" потушили жар "драконов"! "Порту" сыграл острее, но пострадал от прагматизма Тухеля - вопрос полуфинала почти решен

Многие назовут противостояние "Челси" и "Порту" самым неинтересным в четвертьфинале Лиги чемпионов, но посмотрим на это с другой стороны. Назовем его битвой сенсаций. Да, вы не ошиблись – именно сенсаций. После жеребьевки первой стадии плей-офф никто не ожидал увидеть ни одну из этих команд в восьмерке сильнейших. "Челси" на тот момент не мог взять себя под руководством Фрэнка Лэмпарда, тогда как "Атлетико" был в прекрасной форме. К весне все кардинально изменилось, и коллектив уже Томаса Тухеля заслуженно до сих пор продолжает борьбу в престижнейшем еврокубке. По "Порту" вообще лишние любые слова. "Драконы" едва ли не самая слабая команда плей-офф вообще. Похоже, так считали и в Турине, за что поплатились. "Ювентусу" не помогло даже присутствие Криштиану Роналду. Сержио Консейсау выполняет замечательную работу. Специалист фактически деклассировал неопытного Андреа Пирло – его коллектив полностью переиграл пока еще действующего чемпиона Италии. Теперь у него значительно более опытный оппонент – прошлогодний финалист Лиги Чемпионов, между прочим. Из-за коронавирусных ограничений "Порту" не смог принять "Челси" на своем стадионе. Встреча состоялась в испанской Севилье на "Рамон Санчес Писхуан". "Драконам" также не мог помочь главный герой противостояния с "Ювентусом". Сержиу Оливейра к двум голам в ворота "старой синьоры" добавил еще и желтую карточку, которая означала для него дисквалификацию и пропуск первого матча четвертьфинальной стадии.

"Порту" был интереснее, но пропустил первым

"Челси" под руководством Томаса Тухеля уже приучил к осторожному малорезультативному футболу. Матч против "Вест Бромвича" (2:5) не в счет – там все сломало сравнительно раннее удаление Тьягу Силвы. Вчера же со стартовым свистком Славко Винчича лондонцы попытались забрать мяч под контроль, но хватило их лишь на несколько минут. Далее "Порту" решил, что статус хозяев к чему-то их все-таки обязывает. Как только "драконы" подняли темп, моменты у ворот Менди начали появляться один за другим. Марега и Диаш оставили с носом чуть ли не всю оборону "Челси", но удар был заблокирован. Урибе добавлял вторым темпом – мяч лег на сетку. Найдя слабое место, "Порту" начал в него давить регулярно. Быстрые выпады в несколько передач, пока защита "синих" не успевала перестроиться, и сразу же возникала опасность. Классный шанс был у Отавио. Бразилец с левого угла поля закручивал под перекладину и чуть не перехитрил Менди. Эдуар парировал, а сам влетел в сетку. Зайду Сануси метров с 8-ми добивал почти в пустые ворота, но левой ногой послал мяч выше. Неписаное правило о "не забиваешь ты – забивают тебе" и здесь дало о себе знать. Едва ли не единственная ошибка стоила португальцам пропущенного мяча. Проникающий пас от Жоржиньо на Маунта перехватить никто не смог. Мейсон подработал себе пяткой и с правого края штрафной прошил Марчесина. Голкипер пытался парировать ногой, но не получил – 0:1. До конца тайма оставалось еще 15 минут, но темп заметно просел. "Порту" мог сравнять после ряда угловых, один из которых завершился опасным ударом Пепе. На этом все.

22 - Mason Mount has become @ChelseaFC 's youngest ever goalscorer in a UEFA Champions League knockout match (22y 87d). His goal was from the Blues' first shot of the evening. Emergence. pic.twitter.com/9Ejz4sr2Is

"Челси" делает заявку на полуфинал

После перерыва "Порту", похоже, вспомнил, что помогало доминировать им в первом тайме. Опять появились быстрые атаки, навесы и постоянное давление. Моменты не заставили себя ждать. После очередного углового Пепе с линии вратарской опередил Менди и сбрасывал мяч на Марегу, вот только тот забить не смог. Буквально через несколько секунд защита "Челси" снова провалилась. Луис Диас мощно стрелял из зоны полукруга – мяч пролетел рядом со штангой. Лондонцы тоже попытались организовать ответ. Рюдигер метров с 30-35 неожиданно ахнул по воротам. Марчесин не ожидал такого и выпустил мяч из рук. Вернер был первым на подборе, но с левого угла вратарской не стал ничего выдумывать, а покатил мимо вратаря в центр на Хаверца. Кай пытался замкнуть в подкате, но Пепе навязал борьбу и не позволил попасть в створ. В конце концов, арбитры еще и офсайд у Вернера зафиксировали. Вот это и все, что смогли подопечные Томаса Тухеля в небольшой промежуток собственной активности.

Немецкий специалист прекрасно осознавал важность выездной победы, да еще и с "сухим" счетом. Тьягу Силва и Н’Голо Канте появились на поле, чтобы успокоить игру. "Порту" снова пытался нагнетать, все больше обнажая оборонительные редуты. Это был очень рискованный ход, за который пришлось поплатиться. Сначала убежал в контру Пулишич, но попал в штангу. В следующей же атаке Чилвел совершил головокружительный забег, подстерег ошибку Короны, вошел в штрафную, обыграл голкипера и забивал уже в пустые ворота. "Драконам" должно быть очень обидно. Именно они были ярче, острее и опаснее. Больше атаковали, создавали и били по воротам. Однако "Челси" дал настоящий мастер-класс в реализации моментов. Счет 2:0 позволяет лондонцам уверенно чувствовать себя перед ответным матчем. Без домашнего гола "Порту" сильно отдалил себя от полуфинала. Нужно будет что-то больше, чем чудо!

2 - For the first time since March 2012 against Napoli (John Terry & Frank Lampard), Chelsea have had two different English players score for them in the same UEFA Champions League match (Mason Mount & Ben Chilwell). Lions. pic.twitter.com/0VtT3in7ar