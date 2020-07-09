Аркадиуш Милик близок к переходу в "Ювентус"

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Аркадиуш Милик близок к переходу в "Ювентус"

Туринский "Ювентус" в ближайшее время может оформить трансфер польского нападающего "Наполи" Аркадиуша Милика, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "Ювентус" заплатит за футболиста 45 миллионов евро. Если трансфер состоится, то туринский клуб, скорее всего, расстанется с аргентинским форвардом Гонсало Игуаином. Стоит отметить, что Миликом также интересуется "Атлетико".

В нынешнем сезоне 26-летний Милик провел за "Наполи" 28 матчей во всех турнирах и забил 13 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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