Аркадиуш Милик близок к переходу в "Ювентус"
Туринский "Ювентус" в ближайшее время может оформить трансфер польского нападающего "Наполи" Аркадиуша Милика, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, "Ювентус" заплатит за футболиста 45 миллионов евро. Если трансфер состоится, то туринский клуб, скорее всего, расстанется с аргентинским форвардом Гонсало Игуаином. Стоит отметить, что Миликом также интересуется "Атлетико".
В нынешнем сезоне 26-летний Милик провел за "Наполи" 28 матчей во всех турнирах и забил 13 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17