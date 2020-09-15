Аркадиуш Милик не перейдет в "Рому"

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Аркадиуш Милик не перейдет в "Рому"

Нападающий "Наполи" Аркадиуш Милик отказался перейти в римскую "Рому", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, футболист не заинтересован в трансфере в римский клуб. Из-за этого может не состояться переход форварда "Ромы" Эдина Джеко в "Ювентус". Ранее сообщалось, что "Рома" договорилась с "Наполи" о трансфере игрока за 25 миллионов евро.

26-летний Милик выступает за "Наполи" с 2016 года, провел за клуб 122 матча во всех турнирах, забил 48 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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