Армения - Кипр - 3:2, Венесуэла - Иран - 0:1, Грузия - Беларусь - 2:2 (обзоры)

Теги грузиябеларусьарменияиран

Армения - Кипр - 3:2, Венесуэла - Иран - 0:1, Грузия - Беларусь - 2:2 (обзоры)Смотрите видеообзоры товарищеских матчей, в которых сборные Армении и Ирана обыграли соответственно национальные команды Кипра и Венесуэлы, а Беларусь и Грузия сыграли вничью.

Также читайте отчет о матчах. | soccernews.ru

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