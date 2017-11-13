Армения - Кипр - 3:2, Венесуэла - Иран - 0:1, Грузия - Беларусь - 2:2 (обзоры)

Смотрите видеообзоры товарищеских матчей, в которых сборные Армении и Ирана обыграли соответственно национальные команды Кипра и Венесуэлы, а Беларусь и Грузия сыграли вничью.

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