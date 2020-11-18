Армения обыграла Северную Македонию и вышла в Лигу В, Грузия и Эстония победителя не выявили

В заключительном туре Лиги Наций Армения одержала победу над Северной Македонией, а Грузия сыграла вничью с Эстонией.

Благодаря победе Армения финишировала в группе на первом месте и вышла в Лигу В. Эстония заняла последнее место и сыграет в плей-офф на вылет в Лигу D.

Армения - Северная Македония 1:0

Гол: Амбарцумян, 55 - 1:0

Армения: Юрченко, Оганесян, Амбарцумян, Ароян, Акопян (Мурадян, 70), Удо (Ангуло, 46), Восканян, Корян (Григорян, 65), Барсегян (Ишханян, 90), Карапетян (Бичахчян, 46), Григорян.

Северная Македония: Шишковски, Бейтулаи, Муслиу (Китановски, 70), Велкоски, Ристовски (Дориев, 70), Тотре (Трайчевски, 84), Костадинов (Мицевски, 62), Тричковски, Зайков, Трайковски, Стояновски (Несторовски, 62).



Грузия - Эстония 0:0

Грузия: Лория, Хочолава (Григалава, 46), Табидзе, Кашия, Какабадзе, Давиташвили (Папунашвили, 66), Канкава, Лобжанидзе (Микелтадзе, 85), Квеквескири, Казаишвили, Качарава (Лобжанидзе, 78).

Эстония: Хейн, Пикк, Тамм, Тенисте (Лиландер, 81), Кууск, Крейда, Соометс (Миллер, 79), Синявский (Лийвак, 86), Васильев, Саппинен (Аньер, 86), Зенев (Марин, 79).

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