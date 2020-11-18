Армения обыграла Северную Македонию и вышла в Лигу В, Грузия и Эстония победителя не выявили
В заключительном туре Лиги Наций Армения одержала победу над Северной Македонией, а Грузия сыграла вничью с Эстонией.
Благодаря победе Армения финишировала в группе на первом месте и вышла в Лигу В. Эстония заняла последнее место и сыграет в плей-офф на вылет в Лигу D.
Армения - Северная Македония 1:0
Гол: Амбарцумян, 55 - 1:0
Армения: Юрченко, Оганесян, Амбарцумян, Ароян, Акопян (Мурадян, 70), Удо (Ангуло, 46), Восканян, Корян (Григорян, 65), Барсегян (Ишханян, 90), Карапетян (Бичахчян, 46), Григорян.
Северная Македония: Шишковски, Бейтулаи, Муслиу (Китановски, 70), Велкоски, Ристовски (Дориев, 70), Тотре (Трайчевски, 84), Костадинов (Мицевски, 62), Тричковски, Зайков, Трайковски, Стояновски (Несторовски, 62).
Грузия - Эстония 0:0
Грузия: Лория, Хочолава (Григалава, 46), Табидзе, Кашия, Какабадзе, Давиташвили (Папунашвили, 66), Канкава, Лобжанидзе (Микелтадзе, 85), Квеквескири, Казаишвили, Качарава (Лобжанидзе, 78).
Эстония: Хейн, Пикк, Тамм, Тенисте (Лиландер, 81), Кууск, Крейда, Соометс (Миллер, 79), Синявский (Лийвак, 86), Васильев, Саппинен (Аньер, 86), Зенев (Марин, 79).
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4