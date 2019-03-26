Армения проиграла Финляндии в квалификации Евро-2020

В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная Армении на своем поле проиграла Финляндии со счетом 0:2. Победу гостям принесли голы Фредрика Йенсена и Пюрю Сойри.

Финляндия благодаря победе вышла на четвертое место в группе J. Армения опустилась на последнюю, шестую позицию.

Армения – Финляндия - 0:2 (0:1)

Голы: Йенсен, 14 - 0:1, Сойри, 78 - 0:2

Армения: Айрапетян, Дагбашян, Ароян, Чалишир, Оганесян, Мхитарян, Озбилиз (Барсегян, 67), Казарян, Бабаян (Аветисян, 74), Бриаско (Карапетян, 59), Григорян.

Финляндия: Градецки, Араюури, Гранлунд, Тойвио, Пиринен, Спарв, Камара, Лод (Тэйлор, 87), Йенсен (Шюллер, 69), Хямяляйнен (Сойри, 57), Пукки.

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