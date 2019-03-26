Армения проиграла Финляндии в квалификации Евро-2020
В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная Армении на своем поле проиграла Финляндии со счетом 0:2. Победу гостям принесли голы Фредрика Йенсена и Пюрю Сойри.
Финляндия благодаря победе вышла на четвертое место в группе J. Армения опустилась на последнюю, шестую позицию.
Армения – Финляндия - 0:2 (0:1)
Голы: Йенсен, 14 - 0:1, Сойри, 78 - 0:2
Армения: Айрапетян, Дагбашян, Ароян, Чалишир, Оганесян, Мхитарян, Озбилиз (Барсегян, 67), Казарян, Бабаян (Аветисян, 74), Бриаско (Карапетян, 59), Григорян.
Финляндия: Градецки, Араюури, Гранлунд, Тойвио, Пиринен, Спарв, Камара, Лод (Тэйлор, 87), Йенсен (Шюллер, 69), Хямяляйнен (Сойри, 57), Пукки.
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|2
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|1
|1
|4
|Черногория
|2
|1
|5
|Чехия
|1
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Украина
|2
|4
|2
|Люксембург
|2
|3
|3
|Португалия
|2
|2
|4
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|1
|1
|5
|Литва
|1
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Северная Ирландия
|2
|6
|2
|Нидерланды
|2
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|3
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|1
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|4
|Эстония
|1
|0
|5
|Беларусь
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|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Швейцария
|1
|3
|2
|Ирландия
|1
|3
|3
|Дания
|0
|0
|4
|Гибралтар
|1
|0
|5
|Грузия
|1
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Словакия
|2
|3
|2
|Уэльс
|1
|3
|3
|Хорватия
|2
|3
|4
|Венгрия
|2
|3
|5
|Азербайджан
|1
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Мальта
|1
|3
|2
|Испания
|1
|3
|3
|Швеция
|1
|3
|4
|Фарерские острова
|1
|0
|5
|Норвегия
|1
|0
|6
|Румыния
|1
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Польша
|2
|6
|2
|Израиль
|2
|4
|3
|Македония
|2
|4
|4
|Словения
|2
|2
|5
|Австрия
|2
|0
|6
|Латвия
|2
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Франция
|2
|6
|2
|Турция
|2
|6
|3
|Албания
|2
|3
|4
|Исландия
|2
|3
|5
|Андорра
|2
|0
|6
|Молдова
|2
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Бельгия
|2
|6
|2
|Кипр
|2
|3
|3
|Россия
|2
|3
|4
|Казахстан
|2
|3
|5
|Шотландия
|2
|3
|6
|Сан-Марино
|2
|0
|Группа J
|М
|О
|1
|Греция
|1
|3
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|Италия
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|3
|3
|Босния и Герцеговина
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|3
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|Финляндия
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|Лихтенштейн
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|0
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