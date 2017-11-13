Армения в товарищеском матче обыграла Кипр, Иран - Венесуэлу, Грузия и Беларусь победителя не определили
Сегодня в товарищеских матчах Армения оказалась сильнее Кипра, Иран - Венесуэлы, а сборные Грузии и Беларуси сыграли вничью.
Армения - Кипр - 3:2
Голы: Ишханян, 16 - 1:0, Ароян, 38 - 2:0, Лайфис, 50 - 2:1, Мхитарян, 63 - 3:1 (пенальти), Сотириу, 89 - 3:2.
Венесуэла - Иран - 0:1
Гол: Джаханбакш, 57 - 0:1.
Грузия - Беларусь - 2:2
Голы: Стасевич, 24 - 0:1, Сихарулидзе, 35 - 1:1, Двали, 50 - 2:1, Нехайчик, 66 - 2:2.
Не пропустите: Сара Саламо - новая девушка Иско. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Репетиция мести: Германия принимает Францию в товарищеском матче
-
Родоначальники против королей футбола: Англия принимает Бразилию на "Уэмбли"
-
До первой ошибки: В Дублине Ирландия сыграет с Данией
-
Крах сборной Италии, Швеция выходит на Чемпионат Мира
-
Рейтинг лучших линий обороны Европы: "Манчестер Сити" - первый, "Наполи" и ПСЖ - в тройке
Лента новостей
-
Денис Суарес принял решение по будущему в "Барселоне"
-
Футболисты сборной Швеции побрили налысо Гранквиста
-
"Тоттенхэм" интересуется талантом "Реал Сосьедада"
-
Каннаваро: "Мы вернемся и снова станем той Италией, которой все завидовали"
-
Касильяс обратился к Буффону со словами поддержки
-
Вот так бы выглядел сегодняшний ПСВ, не продавай он своих лидеров
-
Зобнин: "Хочется выйти из группы на ЧМ-2018"
-
Сборную Италии может возглавить Манчини
-
Форвард сборной Швеции: "Мы верили в то, что делаем"
-
Линекер: "Без Италии Чемпионат Мира будет не тот"
-
Бернардески: "Ветераны сборной Италии не заслужили такого, мы их подвели"
-
Очередная проверка боевой готовности: Испания проэкзаменует Россию
-
Репетиция мести: Германия принимает Францию в товарищеском матче
-
Родоначальники против королей футбола: Англия принимает Бразилию на "Уэмбли"
-
До первой ошибки: В Дублине Ирландия сыграет с Данией
-
Буффон завершил карьеру в сборной Италии
-
Косово - Латвия - 4:3, Польша - Мексика - 0:1 (обзоры)
-
Италия - Швеция - 0:0 (обзор)
-
Мексика в товарищеской встрече обыграла сборную Польши
-
Крах сборной Италии, Швеция выходит на Чемпионат Мира