Армения в товарищеском матче обыграла Кипр, Иран - Венесуэлу, Грузия и Беларусь победителя не определили

Сегодня в товарищеских матчах Армения оказалась сильнее Кипра, Иран - Венесуэлы, а сборные Грузии и Беларуси сыграли вничью.

Армения - Кипр - 3:2

Голы: Ишханян, 16 - 1:0, Ароян, 38 - 2:0, Лайфис, 50 - 2:1, Мхитарян, 63 - 3:1 (пенальти), Сотириу, 89 - 3:2.

Венесуэла - Иран - 0:1

Гол: Джаханбакш, 57 - 0:1.

Грузия - Беларусь - 2:2

Голы: Стасевич, 24 - 0:1, Сихарулидзе, 35 - 1:1, Двали, 50 - 2:1, Нехайчик, 66 - 2:2.

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