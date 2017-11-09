Армения в товарищеском матче разгромила Беларусь

Теги армениябеларусь

Армения в товарищеском матче разгромила БеларусьСборная Армении в товарищеском матче разгромила национальную команду Беларуси.

Армения - Беларусь - 4:1

Голы: Озбилиз, 41 - 1:0, Мхитарян, 45 - 2:0, Овсепян, 55 - 3:0, Сарока, 58 - 3:1, Варданян, 84 - 4:1.

Напомним, Мхитарян верит в выход Армении на Евро-2020. | soccernews.ru

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