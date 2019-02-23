Армейский челлендж: два игрока ЦСКА провели соревнование, приуроченное к Дню защитника Отечества

Два игрока ЦСКА - Ильзат Ахметов и Дмитрий Ефремов - провели соревнование, приуроченное к Дню защитника Отечества.

Футболисты поучаствовали в так называемом "армейском челлендже" - они одевались на скорость, пока горит спичка. Кто в итоге победил, смотрите в ролике.

По итогам 17 туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 30 очков.

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